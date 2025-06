La Russia condanna gli attacchi degli Stati Uniti durante l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Durante i colloqui a Mosca lunedì, Vladimir Putin ha detto al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi che i recenti attacchi aerei americani sugli impianti nucleari iraniani sono ingiustificati e destabilizzanti.



"L'aggressione assolutamente non provocata contro l'Iran non ha alcun fondamento e nessuna giustificazione. Da parte nostra, stiamo compiendo sforzi per assistere il popolo iraniano. Sono molto contento che lei sia a Mosca oggi, questo ci darà l'opportunità di discutere di tutte queste questioni urgenti".



L'incontro è avvenuto pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato il loro più grande intervento militare nella regione da anni. Putin ha definito l'azione non provocata e ha ribadito la volontà della Russia di sostenere il popolo iraniano, avvertendo anche che la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente.