La Russia condanna gli attacchi israeliani contro l'Iran come violazione del diritto internazionale Mosca incolpa Israele per l'escalation delle tensioni e sollecita la diplomazia piuttosto che la forza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il governo russo ha denunciato l'ultima azione militare di Israele contro l'Iran: "Condanniamo fermamente l'uso della forza da parte dello Stato di Israele in violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale".

Mosca ha avvertito che l'attacco mina i negoziati nucleari in corso e minaccia la più ampia stabilità regionale. Mentre la Russia ha riaffermato i suoi stretti legami con l'Iran, ha preso le distanze dal coinvolgimento diretto, sostenendo invece la ripresa dei colloqui diplomatici. GERUSALEMME, ISRAELE - 20 febbraio 2023: gli israeliani protestano vicino alla Knesset contro i piani del nuovo governo del primo ministro Benjamin Netanyahu di calpestare la legalità. Cartello - Bibi è Putin // Shutterstock