Abbiamo appena ricevuto la notizia. La Russia ha ribadito che i preparativi per un potenziale vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono ancora in corso, anche se gli Stati Uniti hanno indicato in precedenza che i colloqui potrebbero essere finiti.

I funzionari del Cremlino hanno sottolineato che nessuna data è stata finalizzata e hanno sottolineato che è essenziale un'attenta pianificazione. Si dice che entrambi i leader siano concentrati sull'evitare incontri che farebbero perdere tempo, mentre Mosca mantiene la sua posizione consolidata sull'Ucraina.

I diplomatici russi e l'Ungheria confermano ora che il lavoro di base sta progredendo costantemente, segnalando che i negoziati rimangono vivi nonostante il precedente scetticismo di Washington.