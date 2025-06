La Russia esorta l'Iran a mantenere i legami con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . La Russia ha espresso il desiderio che l'Iran continui a lavorare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonostante le recenti mosse del parlamento iraniano per interrompere la cooperazione a seguito di attacchi ai siti nucleari.



"Siamo interessati a che la cooperazione dell'Iran con l'AIEA continui", ha detto Lavrov. "Siamo interessati a che tutti rispettino la Guida Suprema dell'Iran, che ha ripetutamente affermato che l'Iran non ha e non avrà piani per creare armi nucleari".



La Russia ha sottolineato la natura consultiva della decisione parlamentare e sottolinea il diritto del leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, all'energia nucleare pacifica, condannando gli attacchi contro le strutture iraniane.