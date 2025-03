La Russia inizierà la costruzione di un ponte stradale verso la Corea del Nord La nuova infrastruttura è destinata a migliorare la connettività tra le due nazioni, promuovendo legami più stretti negli scambi commerciali e militari.

HQ Le ultime notizie su Russia e Corea del Nord . I due paesi sono pronti ad avviare la costruzione di un nuovo ponte stradale sul fiume Tumen, rafforzando la loro partnership strategica in mezzo ai crescenti cambiamenti geopolitici. L'ambizioso progetto infrastrutturale, concordato per la prima volta durante la visita del presidente Vladimir Putin in Corea del Nord nel 2024, completerà perfettamente l'esistente collegamento ferroviario Friendship Bridge, consolidando ulteriormente la connettività e la cooperazione bilaterale. Con gli ampi preparativi di costruzione in corso, si prevede che il ponte, strategicamente significativo, faciliterà l'aumento degli scambi economici, militari e sociali tra le due nazioni, mettendo potenzialmente in discussione l'efficacia delle sanzioni internazionali esistenti. Paesaggio naturale del fiume Tumen Bund nella città di Tumen, provincia di Jilin // Shutterstock