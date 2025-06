La Russia insiste su condizioni dure nei brevi colloqui di pace a Istanbul Kiev e Mosca si sono incontrate a Istanbul ma hanno fatto pochi progressi, poiché la Russia ha ribadito richieste radicali mentre l'Ucraina ha tenuto duro.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Nei loro primi colloqui di pace faccia a faccia da anni, entrambe le delegazioni si sono incontrate lunedì per meno di un'ora a Istanbul, dove Mosca ha consegnato un elenco di condizioni rigide che includevano concessioni territoriali e restrizioni militari. Sebbene entrambe le parti abbiano concordato azioni umanitarie limitate, il nucleo dei negoziati ha rivelato quanto siano ancora distanti. Nel frattempo, il presidente turco Erdogan ha proposto un vertice trilaterale con Trump, Putin e Zelensky, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Sochi, Russia - 4 settembre 2023 Il presidente turco Erdogan sale in macchina. Recep Tayyip Erdogan circondato dalla sicurezza. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan // Shutterstock