La Russia lancia gli attacchi più intensi del mese sulla città ucraina poche ore dopo l'incontro Trump-Zelensky

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha lanciato un grande assalto alla città ucraina centrale di Kremenchuk durante la notte, inviando pennacchi di fumo sullo skyline e interrompendo i servizi energetici per migliaia di famiglie.

"Mentre a Washington, D.C., guidato da Zelensky e Trump, era in corso un duro lavoro per far avanzare la pace, con la partecipazione dei leader europei e della NATO, Mosca ha continuato a fare l'opposto della pace", ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha su X.

I funzionari hanno descritto gli attacchi come i più intensi di questo mese, colpendo le infrastrutture chiave mentre i leader mondiali si riunivano a Washington per le discussioni di pace. Le autorità ucraine hanno riferito di aver intercettato un gran numero di droni, anche se diversi siti hanno subito danni significativi.

Entrambe le parti hanno preso di mira sempre più le strutture energetiche e militari in tutta la regione, riflettendo l'escalation delle ostilità. I leader locali hanno avvertito i cittadini di evitare ordigni inesplosi, poiché i bombardamenti continuano a mettere a dura prova gli sforzi di recupero e sicurezza.