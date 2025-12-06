La Russia lancia un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina: 650 droni e 51 missili

HQ

La Russia ha effettuato un massiccio assalto notturno all'Ucraina poche ore prima che Kiev e Washington dovessero continuare i negoziati di pace.

Secondo l'aeronautica militare ucraina, Mosca ha lanciato 650 droni e 51 missili in tutto il paese, scatenando allerte aeree a livello nazionale. Le difese ucraine intercettarono la maggior parte di essi, ma 29 località furono colpite, lasciando almeno otto feriti.

Impianti energetici e diverse aree residenziali sono stati danneggiati, inclusi siti a Kiev, Dnipro, Chernihiv, Zaporizhzhia, Odessa, Leopoli, Volyn e Mykolaiv. Un edificio della stazione ferroviaria a Fastiv fu colpito anch'esso.

Ucraina e Stati Uniti pronti a continuare i negoziati di pace

La Russia ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno abbattuto più di 100 droni ucraini durante la notte. Nel frattempo, rapporti dai canali Telegram russi indicavano che l'Ucraina aveva preso di mira la raffineria di petrolio di Ryazan, anche se le autorità locali hanno confermato danni solo a un edificio residenziale e a un'area industriale.

L'Ucraina ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe come parte della sua strategia per fare pressione sul Cremlino per ottenere gravi concessioni di pace. La Russia continua a prendere di mira la rete energetica ucraina con l'avvicinarsi dell'inverno.

L'ultima escalation arriva mentre funzionari ucraini e statunitensi entrano nel loro terzo giorno di colloqui volti a trovare una via per porre fine alla guerra. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi consultare il post qui sotto.