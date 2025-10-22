La Russia lancia una nuova ondata di attacchi notturni contro l'Ucraina

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che gli attacchi missilistici e dei droni russi hanno colpito diverse città ucraine durante la notte, uccidendo almeno 6 persone, ferendone 17 e danneggiando siti residenziali ed energetici.

Gli attacchi hanno coinciso con il viaggio del presidente Volodymyr Zelensky in Svezia, dove si prevede che spingerà per legami di difesa più profondi poiché i colloqui di pace rimangono stagnanti.

I funzionari locali hanno segnalato diffuse interruzioni di corrente e incendi in tutta Kiev e in altre regioni dopo che i detriti dei droni intercettati hanno colpito case e zone industriali.

L'assalto, descritto da Zelensky come "vile", arriva mentre l'Ucraina continua a chiedere un maggiore sostegno occidentale per contrastare l'escalation dell'offensiva russa.

