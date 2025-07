La Russia lancia uno dei più grandi attacchi dell'intera guerra su diverse regioni ucraine

HQ

La settimana è iniziata con una nuova, massiccia offensiva aerea della Russia sul territorio ucraino. Descritta come "uno degli attacchi più intensi dell'intera guerra", l'operazione ha coinvolto sia missili che droni, che sono atterrati sia su Kiev (almeno due morti) che sulle regioni di Járkiv e Ivano Frankivsk.

Da parte ucraina, e in aggiunta all'accordo recentemente annunciato con il Regno Unito e la Germania come fornitori di munizioni per la difesa aerea, Volodymyr Zelenskyy ha incontrato il ministro degli Esteri francese per aumentare ulteriormente la co-produzione di armi, compresi i droni di fabbricazione ucraina.

Oltre alla fornitura, l'Ucraina e la Francia hanno anche discusso di un ulteriore sostegno militare francese, delle sanzioni alla Russia e del processo per includere la prima nell'UE. D'altra parte, il sostegno britannico è considerato parte della loro "campagna di 50 giorni" per esercitare maggiore pressione sulla Russia.

Secondo Elmundo, Zelenskyy ha detto che Kiev ha proposto un nuovo round di colloqui di pace a Mosca, anche se i precedenti tentativi in Turchia non sono andati avanti.

Da parte russa, Putin sta ora vietando l'attracco di navi straniere nei porti russi senza previa autorizzazione dell'FSB, che ora è responsabile della logistica al posto del Ministero dei Trasporti.