La Russia presenta il suo missile da crociera a propulsione nucleare noto come Burevestnik

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Russia ha completato un test del suo missile da crociera a propulsione nucleare, noto come Burevestnik (nome in codice Skyfall), un'arma che il Cremlino descrive come in grado di eludere i sistemi di difesa esistenti e coprire grandi distanze. "È una ceramica unica che nessun altro al mondo possiede", Putin, vestito con tute mimetiche in un incontro con i generali che sovrintendono alla guerra in Ucraina, ha detto nelle osservazioni rilasciate domenica dal Cremlino. "La cosiddetta modernità delle nostre forze di deterrenza nucleare è ai massimi livelli", Ha aggiunto Putin.