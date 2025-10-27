Notizie dal mondo
La Russia presenta il suo missile da crociera a propulsione nucleare noto come Burevestnik
Mosca sostiene che la nuova arma può aggirare tutte le attuali difese missilistiche.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Russia ha completato un test del suo missile da crociera a propulsione nucleare, noto come Burevestnik (nome in codice Skyfall), un'arma che il Cremlino descrive come in grado di eludere i sistemi di difesa esistenti e coprire grandi distanze. "È una ceramica unica che nessun altro al mondo possiede", Putin, vestito con tute mimetiche in un incontro con i generali che sovrintendono alla guerra in Ucraina, ha detto nelle osservazioni rilasciate domenica dal Cremlino. "La cosiddetta modernità delle nostre forze di deterrenza nucleare è ai massimi livelli", Ha aggiunto Putin.