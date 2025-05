La Russia presenterà droni da combattimento sulla Piazza Rossa

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la Russia è pronta a mostrare droni da combattimento, tra cui i modelli Lancet e Geran-2, durante la parata del Giorno della Vittoria. Questa è la prima volta che tali droni, utilizzati in Ucraina, saranno presentati pubblicamente.

Secondo quanto riferito, The Lancet, noto per il suo doppio ruolo nelle missioni di attacco e ricognizione, è stato coinvolto nella distruzione di attrezzature militari ucraine. Nel frattempo, il Geran-2, un drone kamikaze di origine iraniana, è stato utilizzato per colpire le infrastrutture ucraine.