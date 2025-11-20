La Russia recluta minori ucraini su Telegram per compiere sabotaggi, riporta la BBC

HQ

La Russia ha reclutato bambini e adolescenti ucraini tramite Telegram e altre piattaforme online per compiere sabotaggi all'interno dell'Ucraina, secondo una nuova indagine (tramite BBC). Il rapporto afferma che le autorità ucraine hanno identificato più di 800 persone presumibilmente avvicinate da operatori russi, inclusi almeno 240 minorenni.

Le autorità spiegano che i reclutatori si concentrano sui giovani vulnerabili e offrono denaro per incendi dolosi, piazzamento di bombe o sorveglianza. Alcuni bambini ricevono istruzioni dettagliate tramite app di messaggistica e sono incoraggiati a filmare gli attacchi come prova del pagamento.

Diversi sospetti sono già morti mentre maneggiavano esplosivi, e decine di minorenni ora affrontano gravi accuse dopo essere stati detenuti. Il rapporto osserva inoltre che i messaggi di reclutamento compaiono in gruppi Telegram non correlati, inclusi quelli rivolti a candidati o rifugiati.

Le autorità ucraine continuano ad avvertire famiglie e scuole dei rischi mentre monitorano i canali che rimangono attivi nonostante i tentativi di rimozione. Naturalmente, se vuoi conoscere dettagli reali, puoi leggere l'articolo della BBC tramite il seguente link.

Come indicato nei termini di servizio di Telegram:

Il reclutamento per scopi violenti è esplicitamente vietato dai termini di servizio di Telegram e tali contenuti vengono rimossi non appena vengono scoperti. I moderatori, supportati da strumenti di IA personalizzati, monitorano proattivamente le sezioni pubbliche della piattaforma e accettano segnalazioni per rimuovere milioni di contenuti dannosi ogni giorno, incluso il reclutamento per scopi di violenza.