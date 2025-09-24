HQ

Solo poche ore fa, Trump ha fatto notizia suggerendo che l'Ucraina potrebbe reclamare tutto il territorio perso dalla Russia, descrivendo Mosca come una "tigre di carta" in difficoltà. Ora, la Russia ha respinto le recenti osservazioni del presidente Donald Trump, insistendo invece sul fatto che rimane forte sia militarmente che economicamente. "Naturalmente, il presidente Trump ha ascoltato la versione degli eventi di Zelensky. E a quanto pare a questo punto, questa versione è la ragione della valutazione che abbiamo sentito", ha detto Peskov in un'intervista alla radio RBC. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!