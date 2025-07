La Russia respinge le accuse degli Stati Uniti di ritardo nei colloqui con l'Ucraina Mosca insiste sul fatto che rimane impegnata nella diplomazia nonostante le affermazioni degli Stati Uniti di stallo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha respinto i commenti dell'inviato degli Stati Uniti Keith Kellogg, che lunedì ha dichiarato che "la Russia non può continuare a prendere tempo mentre bombarda obiettivi civili in Ucraina". Alla domanda sulle osservazioni, il portavoce russo Dmitry Peskov ha detto che "nessuno sta ritardando nulla qui". Poi, ha aggiunto che "siamo naturalmente a favore del raggiungimento degli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere. Pertanto, non siamo interessati a tirare fuori nulla". Il portavoce russo Dmitry Peskov ha sottolineato che tutti i termini concordati sono stati rispettati e ha ribadito l'interesse di Mosca a risolvere il conflitto con mezzi politici. Il prossimo round di colloqui deve ancora essere programmato, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. MOSCA, RUSSIA - 23 DICEMBRE 2016: Dmitry Sergeyevich Peskov - Addetto Stampa del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, Vice Capo della Presidenza alla conferenza stampa annuale // Shutterstock