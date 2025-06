La Russia respinge le accuse di sostegno insufficiente all'Iran La Russia insiste sul fatto che la sua risposta al recente conflitto riflette una chiara posizione politica.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il Cremlino ha respinto le critiche secondo cui non è riuscito a sostenere adeguatamente l'Iran durante le recenti ostilità, difendendo la sua condanna degli attacchi aerei degli Stati Uniti e di Israele come prova del suo impegno.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"La Russia ha effettivamente sostenuto l'Iran con la sua posizione chiara", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha anche osservato che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha espresso gratitudine per la posizione della Russia durante il suo incontro con Putin lunedì.

Potresti essere interessato: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Mentre i funzionari iraniani hanno espresso disappunto per le azioni di Mosca, la Russia sostiene che la sua posizione è stata coerente e apprezzata da Teheran. Nonostante l'impegno di Putin ad aiutare il popolo iraniano, non sono ancora stati delineati passi concreti. Dmitrij Peskov // Shutterstock