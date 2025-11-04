La Russia rivendica un accerchiamento più stretto delle forze ucraine a Pokrovsk e Kupiansk

HQ

La Russia ha dichiarato martedì che le sue truppe stanno rafforzando l'accerchiamento delle forze ucraine nella città orientale di Pokrovsk, un hub logistico che stanno cercando di conquistare da più di un anno.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che 35 edifici sono stati sgomberati dai soldati ucraini durante feroci battaglie di strada. Ha anche rivendicato progressi vicino a Kupiansk nella regione di Kharkiv, dove le truppe russe hanno detto che stavano facendo pressione sulle unità ucraine circondate.

L'Ucraina nega che le sue forze siano circondate

Secondo DeepState, un progetto di mappatura ucraino che utilizza dati open source verificati, le forze russe sono avanzate più in profondità a Pokrovsk e nelle aree vicine, anche se gran parte del territorio rimane conteso.

Prima della guerra, Pokrovsk aveva circa 60.000 residenti, la maggior parte dei quali da allora sono fuggiti. Un'acquisizione russa darebbe a Mosca una piattaforma strategica per avanzare verso Kramatorsk e Sloviansk, due grandi città ancora sotto il controllo ucraino nella regione di Donetsk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto lunedì che Pokrovsk è sotto forte pressione, ma ha detto che le truppe russe non hanno ottenuto il pieno controllo di alcun distretto. Nel frattempo, il blogger militare russo Rybar ha scritto che la presa di Mosca sulla città si sta espandendo, anche se "un completo sgombero della città è ancora lontano."