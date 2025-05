La Russia scatena il più grande attacco di droni dall'inizio della guerra Oltre 270 droni lanciati in tutta l'Ucraina giorni dopo il fallimento dei colloqui di pace a Istanbul.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la Russia ha appena effettuato il suo più ampio assalto con droni dall'invasione del 2022, lanciando 273 velivoli senza pilota sull'Ucraina centrale e orientale, hanno dichiarato le autorità ucraine nelle prime ore di domenica. L'attacco, che ha fatto seguito a negoziati infruttuosi venerdì, ha ucciso una donna e ne ha ferite almeno altre tre. Le forze ucraine hanno intercettato dozzine di droni, ma la portata e la tempistica dell'attacco suggeriscono un'intensificazione della pressione in vista di ulteriori sforzi diplomatici. Nottinghamshire, Regno Unito 19 marzo 2025: Il giornale britannico riporta che Putin rifiuta l'accordo di cessate il fuoco di Trump // Shutterstock