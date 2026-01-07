La Russia schiera un sottomarino per proteggere la petroliera che viola le sanzioni

HQ

La Russia avrebbe inviato un sottomarino e altri asset navali per scortare una petroliera colpita dalle sanzioni che è tracciata dagli Stati Uniti, aumentando notevolmente le tensioni sull'applicazione delle sanzioni energetiche occidentali.

La petroliera, ora chiamata Marinera (precedentemente nota come Bella 1), ha trascorso settimane a sfuggire a un blocco statunitense dopo aver lasciato le acque iraniane e aver tentato di raggiungere il Venezuela per caricare petrolio. Secondo i dati di tracciamento delle navi, ora si sta avvicinando alle acque dell'Europa settentrionale, una rotta insolita che, secondo gli analisti, suggerisce sforzi deliberati per evitare l'intercettazione.

Aerei di sorveglianza statunitensi e navi della Guardia Costiera hanno monitorato attentamente la nave, precedentemente accusata da Washington di trasportare merci illecite legate a Hezbollah. Mosca ha risposto ribrandando la nave, emettendo proteste diplomatiche e ora, secondo i rapporti, schierando scorte navali.

L'episodio evidenzia i crescenti rischi di confronto in mare, poiché Russia, Iran e Venezuela si affidano a "flotte ombra" per trasportare petrolio sotto sanzioni, e mentre gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per soffocare tali flussi in un contesto di tensioni geopolitiche più ampie.