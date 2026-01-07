La Russia schiera un sottomarino per proteggere la petroliera che viola le sanzioni
Stallo crescente mentre Mosca si muove per proteggere una nave della "flotta ombra" seguita dalle forze statunitensi attraverso l'Atlantico.
La Russia avrebbe inviato un sottomarino e altri asset navali per scortare una petroliera colpita dalle sanzioni che è tracciata dagli Stati Uniti, aumentando notevolmente le tensioni sull'applicazione delle sanzioni energetiche occidentali.
La petroliera, ora chiamata Marinera (precedentemente nota come Bella 1), ha trascorso settimane a sfuggire a un blocco statunitense dopo aver lasciato le acque iraniane e aver tentato di raggiungere il Venezuela per caricare petrolio. Secondo i dati di tracciamento delle navi, ora si sta avvicinando alle acque dell'Europa settentrionale, una rotta insolita che, secondo gli analisti, suggerisce sforzi deliberati per evitare l'intercettazione.
Aerei di sorveglianza statunitensi e navi della Guardia Costiera hanno monitorato attentamente la nave, precedentemente accusata da Washington di trasportare merci illecite legate a Hezbollah. Mosca ha risposto ribrandando la nave, emettendo proteste diplomatiche e ora, secondo i rapporti, schierando scorte navali.
L'episodio evidenzia i crescenti rischi di confronto in mare, poiché Russia, Iran e Venezuela si affidano a "flotte ombra" per trasportare petrolio sotto sanzioni, e mentre gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per soffocare tali flussi in un contesto di tensioni geopolitiche più ampie.