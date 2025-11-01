La Sagrada Familia di Barcellona diventa la chiesa più alta del mondo

HQ

L' iconica Sagrada Familia di Barcellona è diventata ufficialmente la chiesa più alta del mondo dopo che gli operai hanno installato la prima parte di una croce in cima alla sua torre centrale questa settimana.

Raggiungendo un'altezza di 162,91 metri, la basilica supera la cattedrale di Ulm in Germania, che detiene il record dal 1890. Una volta aggiunte le restanti sezioni della croce nei prossimi mesi, la Torre centrale di Gesù Cristo raggiungerà 172 metri, completando uno dei progetti architettonici più ambiziosi della storia.

Progettata da Antoni Gaudí, la Sagrada Familia è in costruzione dal 1882. Quello che era iniziato come un progetto modesto si è presto evoluto in una visione monumentale della fede e dell'arte sotto la direzione di Gaudí. Nonostante la sua morte nel 1926, con solo una delle diciotto torri previste completate, la sua influenza rimane al centro del progetto.

Nel corso dei decenni, la basilica ha dovuto affrontare guerre, incendi e carenza di fondi. La guerra civile spagnola distrusse gran parte dei modelli e dei piani originali di Gaudí, mentre la pandemia di Covid-19 interruppe temporaneamente i lavori a causa di un calo del turismo.

Oggi, il progresso continua sotto la Fondazione Sagrada Familia, finanziata in gran parte da visitatori e donatori privati. La Torre di Gesù Cristo sarà completata nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudí, con ulteriori lavori decorativi e strutturali che dovrebbero estendersi fino al 2030.