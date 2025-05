Jurassic World: Rebirth scena di apertura rivelata da Gareth Edwards

HQ

Jurassic World: Rebirth continuerà la tradizione del franchise di Jurassic World di mostrare dinosauri mutati (o mostri) come il cattivo principale del film. Tuttavia, a differenza dell'Indominus Rex e dell'Indoraptor, il D-Rex, recentemente rivelato come Distortus Rex dalla rivista Empire, sarà un mostro a sei zampe con poca somiglianza con un vero dinosauro, che assomiglia più allo Xenomorfo di Alien di Rancor di Star Wars.

Nell'ultimo numero della rivista cinematografica britannica, Gareth Edwards ha rivelato nuovi dettagli sulla creatura e, cosa più interessante, la scena di apertura del film. Naturalmente, se non vuoi sapere come inizia il film, è meglio che guardi altrove.

Ma se non vi dispiacciono gli spoiler molto minori, questo è quello che ha detto, secondo la rivista cartacea. Il numero è uscito in edicola ieri, e ripreso da alcuni fan dei dinosauri, desiderosi di saperne di più sul film in attesa del secondoJurassic World: Rebirth trailer.

Questa è la scena di apertura di Jurassic World: Rebirth

A quanto pare, il film si aprirà con un flashback, ambientato 17 anni fa in una struttura InGen (quindi, il 2010, tenendo presente che Rebirth si svolge cinque anni dopo Dominion, ovvero il 2027). "I tecnici che indossano tute protettive hanno armeggiato con il DNA dei dinosauri, finendo forse la creatura più brutta e dall'aspetto più strano che abbiamo mai visto nella serie Jurassic World: il Distortus Rex, o D-Rex.

Anche se, in vero stile horror, il prologo concede solo scorci più brevi e ombrosi di esso, avvolto nel ghiaccio secco. Sembra che, nel primo trailer Jurassic World: Rebirth , sia stata mostrata una clip di questa scena, che mostra la sagoma della creatura dietro un povero scienziato in procinto di essere mangiato.

Edwards poi scherza sul fatto che vanno così tanto nei dettagli da progettarlo solo per nasconderlo e lasciarlo all'immaginazione. Lo descrive come "come se H.R. Giger avesse progettato un T-Rex", mentre David Vickery, supervisore degli effetti visivi della ILM, lo descrive come "se un altro animale fosse stato avvolto attorno al T-Rex".

Per vedere completamente il D-Rex, dovremo aspettare fino al 2 luglio... Anche se alcune immagini trapelate di giocattoli vengono già spostate sul web, se sei curioso.