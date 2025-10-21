La scrittrice di fumetti Kelly Sue DeConnick: "Captain Marvel sarà nel mio necrologio"

HQ

I fan dei fumetti Marvel e DC avranno familiarità con le complicazioni che circondano il personaggio Captain Marvel. Per molto tempo, Captain Marvel è stato il nome dell'eroe Shazam, ma per un motivo o per l'altro è stato rinominato nell'acronimo hero che si scontra abitualmente con Black Adam che conosciamo oggi. Questo ha lasciato il nome Captain Marvel disponibile e alla fine riempito da Carol Danvers, precedentemente noto come Ms. Marvel.

Questa geniale promozione che sembra così appropriata ora è stata un'idea della scrittrice Kelly Sue DeConnick, che ha deciso in un riavvio della storia di Carol Danvers ' nel 2012 che avrebbe dovuto ereditare l'omonimo Captain Marvel in parte per onorare la morte dell'eroe originale basato su Kree Mar-Vell, che a sua volta ha lasciato il moniker Ms. Marvel per essere riempito dall'effervescente Kamala Khan.

Questo cambiamento e rebranding è stata un'idea fantastica che ha sostanzialmente rimodellato il modo in cui guardiamo ai nomi dei supereroi basati su Marvel, e ha portato alla creazione di Captain Marvel e The Marvels film e anche delle serie televisive Ms. Marvel.

Come parte del recente San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto l'assoluto piacere di parlare con DeConnick, dove abbiamo dovuto chiedere di Captain Marvel e come ha fatto a cambiare il marchio del personaggio.

"Sì, penso, voglio dire, per me, qualunque cosa farò per il resto della mia carriera, Capitan Marvel sarà nel mio necrologio." DeConnick ha iniziato. "Penso che sia, sono molto, molto tempo da ora, molto tempo da adesso. Ma è qualcosa di cui sono davvero orgoglioso, e davvero grato di aver avuto l'opportunità di essere in quel momento, e di vederlo da così vicino. E di aver lavorato con i team fenomenali, gli editori e gli artisti che hanno contribuito a realizzare quel libro. E poi in termini di ciò che ha fatto. In un certo senso, penso che abbia troppo credito e, in un certo senso, non credo che ne abbia abbastanza. Ad esempio, penso che sia interessante, la gente pensa che il libro abbia venduto meglio di quanto non abbia fatto all'epoca. Non è stato così. Sai, io ero lì. Riuscivamo a malapena a sopravvivere. Ma quello che ha fatto, è stato invitare un sacco di donne che forse avevano provato i fumetti e avevano rinunciato, o non avevano mai trovato la loro strada. Era come, oh, se vuoi far parte di questa sorta di parte dei fumetti di supereroi, sei il benvenuto qui, e qui ci sono alcune storie che metteranno al centro la tua esperienza. E poi, che vada avanti e che sia un film Marvel che ha guadagnato un miliardo di dollari".

DeConnick ha poi parlato della creazione dei film di Marvel e di com'è stato collaborare con Marvel Studios e Brie Larson per portare il Captain Marvel rinominato in un formato live-action.

"Ho lavorato in entrambi i film, Captain Marvel e The Marvels. Ho avuto un'esperienza tremenda e meravigliosa con i Marvel Studios. Brie Larson è stata incredibile, e i registi di entrambi i film, assolutamente incredibili. Ma devo dire che Mary Livanos, la produttrice della Marvel, con cui ho lavorato in entrambi i film, è solo una supereroina molto tranquilla che sta davvero facendo accadere le cose. È una donna intelligente, molto esperta, capisce davvero i fumetti, fa davvero il lavoro, e ha anche un buon senso dell'umorismo su tutta la faccenda.

"Ma, sì, avere un'intera generazione di giovani donne in grado di vedersi come eroine, e un'intera generazione di giovani uomini di vedere una donna che ricopre quel ruolo. Ne stavamo parlando anche oggi, una delle cose che preferisco di Carol è che non è perfetta, giusto? Non c'è bisogno di essere un antieroe per essere come un imperfetto, sai?

"Come amo Vedova Nera, ma Vedova Nera è una fantasia così maschile, dal mio punto di vista, sai? E Carol è solo, è come, sai, quando Vedova Nera atterra nella posa del treppiede da supereroe e gira i capelli all'indietro, assomiglia a Rita Hayworth, sai? Sì, ed è perfetto. E, tipo, non c'è niente di sbagliato in questo. È sbagliato solo quando è tutto ciò che abbiamo, giusto? E quindi essere in grado di vedere Carol, che cerca di fare la stessa cosa, ed è come, sai? Tipo, oh, questa è la mia esperienza vissuta, giusto? E questo mi piace. E mi piace il fatto che sia come, sì, no, stiamo tutti facendo del nostro meglio. E puoi farlo anche tu. Penso che sia davvero importante".

