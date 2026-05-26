La seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners sarà presentata per la prima volta all'Anime Expo 2026

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Se ti è piaciuto Cyberpunk: Edgerunners quando la serie è uscita su Netflix qualche anno fa e attendevate con impazienza nuove notizie sulla stagione successiva dell'anime, abbiamo delle buone notizie da condividere, dato che è stato confermato quando verrà condiviso il primo sguardo al progetto.

In un post sui social media, è stato confermato che Cyberpunk: Edgerunners 2, come viene chiamato, sarà presentato per la prima volta all'Anime Expo 2026 quando si terrà a Los Angeles alla Crypto Arena. Ci sarà un panel ufficiale dedicato allo show, che vedrà la partecipazione dello showrunner Bartosz Sztybor, della produttrice esecutiva Saya Elder, del regista Kai Ikarashi e di altri "ospiti speciali".

In particolare, ci viene detto: "Unisciti a noi per un primo sguardo alla prossima storia standalone di Night City, oltre a una discussione dietro le quinte con i creatori che la danno vita."

La data esatta del panel è il 4 luglio alle 15:30 BST/16:30 CEST, quindi sì, se sei un fan europeo, dovrai svegliarti nelle prime ore del mattino per assistere a questo panel in diretta.