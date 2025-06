La semifinale più pazza di sempre tra Spagna e Germania, con cinque gol nei tempi supplementari

HQ

La semifinale UEFA Under 19 tra Spagna e Germania, lunedì pomeriggio, ha regalato una delle partite di calcio più straordinarie che si possano vedere ovunque. Una vittoria per 6-5 per i campioni in carica, la Spagna, con otto degli undici gol segnati dopo 90 minuti, con continui cambi di vantaggio e pari, un rigore parato, un gol olimpico e un autogol al 90+9° minuto.

La Germania passò in vantaggio, e la partita terminò 1-2 dopo 90 minuti in favore della squadra tedesca (gol di Moerstedt, 28', e Said El Mala al 78', contro il primo dei quattro gol di Pablo García al 61', un gol olimpico dalla bandierina del calcio d'angolo). Poi, García, giocatore del Betis, ha segnato due volte nei minuti di recupero, 90+1 e 90+5, per portare il tabellone sul 3-2... solo per un autogol di Andrés Cuenca al 99' per forzare i tempi supplementari.

La Spagna è tornata in vantaggio (Marqués Morera, 97°) ma Moerstedt ha completato una tripletta in tre minuti (104°, 107°). Ma la Spagna ha risposto rapidamente, con due reti al 113' (Jan Virgili) e infine Pablo García di nuovo, al 119', segnando il suo quarto gol della partita.

Con questa straordinaria vittoria, la Spagna affronterà l'Olanda, che ha battuto la Romania 3-1, nella finale del 26 giugno alle 20:00 BST e 21:00 CEST.