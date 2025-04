Le semifinaliste della Women's Champions League saranno decise domani Il Chelsea potrebbe avere una missione impossibile, ma l'Arsenal ha ancora una possibilità...

HQ Siamo vicini a conoscere le semifinali della Champions League maschile, ma prima la Women's Champions League chiuderà la fase a eliminazione diretta domani, domenica 27 aprile. L'andata si è svolta domenica scorsa, con l'Olympique de Lyon che ha avuto un breve vantaggio sull'Arsenal, 2-1... mentre il Barcellona ha schiacciato il Chelsea 4-1. Non sarebbe troppo sorprendente se si ripetesse la stessa finale dell'anno scorso: Lione-Barcellona. Il Barcellona ha vinto la coppa due volte di fila, nel 2023 e nel 2024, e il Lione l'ha vinta nel 2022... e sette volte prima. Nel frattempo, il Chelsea ha raggiunto la finale solo una volta (perdendo contro il Barcellona nel 2021) e l'Arsenal l'ha vinta nel 2007. C'è spazio per le sorprese? Il Chelsea ha una missione quasi impossibile di rimontare da tre gol di svantaggio, ma l'Arsenal ha ancora la finale a portata di mano... e c'è la possibilità che la Women's Champions League abbia la stessa finale della Women's Champions League. Semifinali di Women's Champions League: Domenica 27 aprile: Chelsea (1) - Barcellona (4): 14:00 BST, 15:00 CEST

Domenica 27 aprile: Lione (2) - Arsenal (1): 17:00 CEST, 18:00 CEST Domenica 27 aprile: Chelsea (1) - Barcellona (4): 14:00 BST, 15:00 CEST La finale della Women's Champions League si svolgerà a Lisbona il 24 maggio alle 17:00 BST e 18:00 CEST. oasisamuel / Shutterstock