La sentenza del tribunale rimette Ted Gill a capo di Subnautica 2

HQ

L'aspro conflitto che circonda Subnautica 2 ha preso una nuova piega dopo che un tribunale del Delaware ha stabilito che Krafton deve reintegrare l'ex CEO Ted Gill e restituirgli il controllo del progetto.

Gill è stato licenziato insieme a diversi fondatori dello studio la scorsa estate, poco prima del previsto lancio in Early Access di Subnautica 2. Krafton giustificò la decisione all'epoca sostenendo che la direzione aveva gestito male i propri doveri e causato ritardi. Una decisione che Gill e i suoi colleghi si opposero fermamente, sostenendo invece che il loro licenziamento fosse solo un modo per Krafton di evitare un enorme bonus legato al lancio del gioco.

Ora, il tribunale ha sostanzialmente deciso a favore della precedente gestione dello studio. Secondo la sentenza, Gill riacquisterà il suo ruolo di CEO con il pieno controllo, il che significa che sarà ancora una volta lui a decidere quando Subnautica 2 verrà rilasciato in Early Access. Inoltre, Krafton potrebbe non impedirgli di utilizzare Steam o altre piattaforme in relazione al lancio.

Il giudice ha inoltre stabilito che la precedente decisione di Krafton di rimuovere Gill era invalida nella misura in cui limitava il suo diritto di guidare lo studio e il progetto. Allo stesso tempo, il periodo per il tanto discusso bonus — del valore fino a 250 milioni di dollari — legato all'uscita del gioco è stato prorogato.

In una dichiarazione a Kotaku, Krafton spiega come si opponga alla decisione e stia valutando le sue opzioni legali:

"Krafton mette i giocatori al centro di ogni decisione, e questo non cambierà mai. Negli ultimi mesi, Krafton e il team di Unknown Worlds hanno lavorato instancabilmente per rafforzare il gioco e prepararlo per un rilascio in Early Access, con un continuo focus sull'offrire la migliore esperienza possibile alla community Subnautica. Non vediamo l'ora di rilasciare la versione aggiornata il prima possibile per i giocatori.

Pur dissentiamoci rispettosamente dalla sentenza di oggi, stiamo valutando le nostre opzioni mentre determiniamo la nostra strada da seguire. La sentenza odierna non risolve la richiesta di risarcimento degli ex dirigenti per danni né un earnout relativo a Subnautica 2, con ulteriori contenziosi ancora in sospeso. Nel frattempo, l'obiettivo immediato di Krafton rimane invariato: offrire il miglior gioco possibile ai fan di Subnautica."

Il contesto della controversia risale al 2021, quando Krafton acquisì Unknown Worlds, e i rapporti tra le due aziende si deteriorarono notevolmente durante lo sviluppo di Subnautica 2, culminando infine in quello che è diventato uno dei conflitti legali più rilevanti del settore negli ultimi anni. Ma quel conflitto è ormai giunto al termine. Questo significa anche, con ogni probabilità, che Subnautica 2 sarà rilasciato in Early Access molto prima di quanto molti potessero aspettarsi, basandosi sul piano originale di Gill.

Non vedi l'ora di leggere Subnautica 2 ?