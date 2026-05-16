La serie di libri Romantasy Fourth Wing sta ricevendo un adattamento live-action su Amazon

Fourth Wing, la serie romantasy che ha rapidamente conquistato il mondo fin dalla pubblicazione del primo romanzo nel 2023, riceverà ufficialmente un adattamento live-action, con l'autore originale, Amazon Prime Video, e Michael B. Jordan coinvolti.

La serie è in realtà in sviluppo da ottobre 2023, ma solo ora Amazon sta facendo i prossimi passi per portare la serie Empyrean di Rebecca Yarros sui nostri schermi, ordinando ufficialmente la serie. Jordan ha annunciato che la serie sarebbe stata realizzata tramite la sua casa di produzione Outlier Society insieme ad Amazon. Meredith Averill di Locke & Key è coinvolta come showrunner, e Yarros fa parte del team di produzione, insieme alla co-creatrice della serie Westworld Lisa Joy.

"Sono entusiasta di lavorare con questo team dedicato ed esperto e grato per la loro passione sia per i libri che per il pubblico che li accompagna," Ha detto Yarros (tramite Variety). Come i libri, la serie seguirà la storia di Violet Sorrengail, una ragazza costretta a unirsi al Basgiath War College, un luogo dove le uniche opzioni sono laurearsi o morire. Lì, mira a diventare una cavaliatrice di draghi, l'élite dell'esercito della sua nazione.