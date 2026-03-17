La serie Hitman è stata cancellata ed è considerata "morta in acquo"

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È facile perdere di vista tutti gli adattamenti in corso in questi giorni, e a tal fine potresti aver dimenticato che un adattamento di Hitman era in cantiere. Prevista per essere una serie TV, la serie doveva essere diretta da Derek Kolstad, che avrebbe ricoperto il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo, ma tutto ciò è inutile al momento poiché si dice che la serie sia stata cancellata.

Come riportato da The Direct, Kolstad ha commentato lo stato della serie Hitman e ha rivelato che è "morta in acqua" e non avverrà più.

"No... È un po' come un pugnale nel petto. Chissà oggi, ma è morto. Ma, amico, adoro quella cosa, perché amo quel gioco e amo quel personaggio. Ma il problema è che posso scrivere una sceneggiatura, ma nessuno andrà a comprarla. Devi fare il film, devi fare lo show. Ma purtroppo non succede nulla con quell'uomo."

Quindi chiaramente la questione riguarda il fatto che lo show di Hitman semplicemente non interessi le case di produzione, rendendo quindi il finanziamento del progetto una sfida. Considerando il flop che è stato il recente film live-action, forse non è una grande sorpresa. Comunque, ti sarebbe interessato un nuovo adattamento di Hitman?