La serie parodia di casting di James Bond Bait debutta su Prime Video alla fine del mese

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All'inizio di quest'anno, abbiamo seguito il primo assaggio della serie comica nota come Bait, che esplora come un attore di piccola fama e in gran parte sconosciuto riesca a ottenere il ruolo della sua vita diventando il prossimo James Bond. È una serie che approfondisce le critiche dei fan che sube, alcune delle quali sono motivate ingiustamente e razzialmente, e come questo lo influenzi come persona e anche come famiglia e amici.

Quel primo assaggio dello show ha regalato una commedia promettente e ora ci è stato dato un altro esempio di ciò che ci aspetta sotto forma di un trailer dedicato che mette anche in evidenza quando Bait arriverà su Prime Video.

La serie inizierà il 25 marzo e, per vedere come Riz Ahmed si inserirà nel ruolo di Bond, un ruolo per cui era stato sinceramente suggerito in precedenza, potete vedere il trailer qui sotto. Tra qualche settimana partirai Bait ?