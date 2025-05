La serie Pokémon si avvicina ai 500 milioni di copie vendute

The Pokémon Company ha aggiornato i suoi dati di vendita e il franchise di quasi 30 anni si sta avvicinando a un importante traguardo. Un totale di 489 milioni di giochi sono stati venduti e, con Leggende Pokémon: Z-A all'orizzonte, non è inverosimile immaginare che la serie superi i 500 milioni di unità nel prossimo futuro. A sostegno di questa idea c'è il fatto che solo nell'ultimo anno sono stati venduti 9 milioni di giochi, nonostante non sia stato rilasciato alcun nuovo titolo durante quel periodo. I film più recenti, Pokémon Scarlatto/Violetto, hanno raggiunto i 26,79 milioni di copie vendute a marzo di quest'anno.

Ma non sono solo i giochi a volare via dagli scaffali. Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon rimane molto popolare, con oltre 75 miliardi di carte prodotte fino ad oggi.