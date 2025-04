La serie TV ci porta dietro le quinte di 10 Chambers offrendo la nuda verità sullo sviluppo del gioco

Lo studio svedese 10 Chambers, noto per il gioco GTFO, ci offre ora una visione unica della realtà dello sviluppo del gioco attraverso la serie di documentari Do the Game. La serie segue il lavoro del team sul loro prossimo gioco Den of Wolves, che mirano a rendere il miglior gioco di rapina di sempre. Dopo il successo di GTFO, lo studio si è assicurato un investimento significativo, portando sia grandi aspettative che scadenze ravvicinate.

Il documentario racconta non solo le scoperte creative, ma anche le sfide e i conflitti che sorgono all'interno del team. Come dice il co-fondatore Oscar J-T Holm.

"Costruire un gioco è tutt'altro che affascinante. È una lotta costante tra libertà creativa, vincoli tecnici e richieste aziendali".

Den of Wolves è guidato da Ulf Andersson, noto per la serie Payday, ed è ambientato in Midway City nel 2035, dove i giocatori compiono furti avanzati in un mondo caratterizzato da potere e corruzione. Il gioco combina l'infiltrazione classica con l'hacking, che si spera contribuisca a un'esperienza fresca e nuova. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.