La serie TV V for Vendetta in lavorazione

Sembra che il ribelle mascherato e la sua lotta contro un regime totalitario stiano per essere reinventati per la televisione. Secondo quanto riportato da Variety, una nuova serie basata sul lavoro di Alan Moore e David Lloyd è in fase di produzione in collaborazione tra Warner e HBO, con James Gunn e Peter Safran come produttori.

Non è chiaro quanto la serie seguirà da vicino il materiale originale, e si spera che il nucleo rimanga relativamente intatto. Il fatto che un adattamento televisivo del lavoro di Alan Moore e David Lloyd sia in fase di sviluppo in questo momento non sembra una coincidenza, con i suoi temi centrali della sorveglianza e dei diritti civili che sono più rilevanti che mai.

Anche se vale la pena notare che la produzione è ancora agli inizi. Senza una data di premiere fissata o dettagli disponibili per quanto riguarda il cast e la troupe. Speriamo di avere qualche dettaglio in più nei prossimi mesi e con un po' di fortuna questo potrebbe trasformarsi in qualcosa che soddisferà sia i fan degli spettatori originali che quelli nuovi.