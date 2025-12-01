La siccità di gol di Rodrygo è vicina a fare una storia disonorevole per il Real Madrid

HQ

Rodrygo Goes sta attraversando una preoccupante siccità da portiere... ed è vicina a eguagliare un record per il Real Madrid. L'ala brasiliana non ha segnato gol da 30 partite consecutive, che è il record per il periodo più lungo per un attaccante del Real Madrid senza segnare, come ha scoperto la giornalista Alexis María Martín-Tamayo.

Il record disonorevole è condiviso con l'attaccante Mariano Díaz, attualmente in Alavés, che non ha segnato gol in 30 partite e 986 minuti di gioco. Rodrygo, tuttavia, non ha segnato gol in 1.339 minuti, un record vicino al record di minuti senza gol da parte di un attaccante del Real Madrid: Rafa Marañón ha rimasto 1.416 minuti e 29 partite senza segnare.

Secondo Marca, l'ultimo gol di Rodrygo con il Real Madrid è stato il 4 marzo, contro l'Atlético de Madrid in Champions League. In LaLiga, il suo ultimo gol risale al 19 gennaio, contro Las Palmas: 315 giorni. Il brasiliano viene spesso utilizzato come subentrato e domenica scorsa non è riuscito a segnare in un pareggio per 1-1 contro il Girona, terzo pareggio consecutivo per il Real Madrid in Liga.