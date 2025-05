La Slovacchia si oppone al piano dell'UE di tagliare il gas russo entro il 2027

HQ

Le ultime notizie sulla Slovacchia . Mercoledì, il Paese ha respinto con fermezza la proposta della Commissione europea di eliminare gradualmente le importazioni di gas russo entro la fine del 2027, sostenendo che il piano aumenterebbe i costi dell'energia e indebolirebbe la competitività dell'UE.

Il primo ministro Robert Fico ha dichiarato che la proposta, che riguarda anche il petrolio e i materiali nucleari, danneggerebbe il blocco più della Russia e l'ha descritta come insostenibile per l'economia slovacca. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.