      La Slovenia segnala un possibile ritiro dall'Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

      La decisione riflette il crescente disagio per la situazione umanitaria a Gaza.

      HQ

      Qui in Spagna, abbiamo ricevuto la notizia che il nostro paese potrebbe non partecipare all'Eurovision se Israele lo facesse. Ora, la Slovenia potrebbe anche saltare l'Eurovision Song Contest del prossimo anno se Israele sarà autorizzato a partecipare. RTVSLO, l'emittente nazionale del paese, ha informato l'Unione europea di radiodiffusione che non può partecipare nelle circostanze attuali. La mossa arriva in mezzo alla crescente preoccupazione in tutta Europa per la crisi umanitaria a Gaza e le restrizioni all'accesso ai media. Anche altre emittenti europee hanno espresso preoccupazioni, con alcune che stanno valutando il ritiro se Israele compete. Cosa ne pensi della situazione?

      La Slovenia all'Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock

      Notizie dal mondoSloveniaIsraelePalestina


