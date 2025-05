La suora brasiliana Inah Canabarro, la persona più anziana del mondo, muore a 116 anni

HQ

Le ultime notizie sul Brasile . Suor Inah Canabarro, una suora brasiliana riconosciuta come la persona più anziana del mondo, è morta all'età di 116 anni. Membro dell'ordine teresiano, si è spenta serenamente nella sua casa di Porto Alegre, poche settimane prima del suo 117° compleanno.

Canabarro ha dedicato la sua vita all'insegnamento e al servizio religioso, influenzando generazioni di studenti, tra cui figure come l'ultimo sovrano militare del Brasile. Conosciuta per la sua profonda fede e personalità cattolica, ha anche fondato bande musicali e si è impegnata in attività artistiche.