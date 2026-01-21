La spaccatura USA-UE si approfondisce mentre il segretario al Tesoro di Trump definisce la Danimarca "irrilevante" in vista del Forum di Davos

HQ

La disputa diplomatica tra Washington e Copenaghen è degenerata mercoledì dopo che il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha liquidato la Danimarca come "irrilevante", accentuando la retorica riguardo alla spinta del presidente Donald Trump a prendere il controllo della Groenlandia. I commenti sono arrivati mentre i leader globali si riunivano a Davos in vista dell'arrivo di Trump al World Economic Forum.

Parlando con i giornalisti, Bessent ha liquidato le ipotesi secondo cui i fondi pensione danesi potessero reagire ritirando investimenti dal debito statunitense. "L'entità degli investimenti della Danimarca nei titoli di Stato statunitensi, come la Danimarca stessa, è irrilevante", ha detto, aggiungendo che le partecipazioni erano "inferiori a 100 milioni di dollari" e non una preoccupazione per Washington.

Scott Bessen // Shutterstock

Bessent ha anche attaccato i leader europei che hanno criticato la strategia di Trump verso la Groenlandia, definendo le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen "infiammatorie". Ha suggerito che Macron dovrebbe concentrarsi sui problemi interni della Francia piuttosto che sostenere un ruolo NATO in Groenlandia, una proposta sostenuta da Danimarca e Groenlandia.

Il segretario al Tesoro ha esortato i leader di Davos a evitare quella che ha definito "rabbia riflessiva" e invece ascoltare Trump quando sostiene che gli Stati Uniti dovrebbero possedere l'isola artica. "Penso che saranno persuasi," ha detto Bensent, anche se le minacce di Trump di dazi doganali contro i paesi europei contrari al piano hanno alimentato timori di un conflitto commerciale più ampio.