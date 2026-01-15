La Spagna avverte di un aumento degli abusi online contro i meteorologi

HQ

Il ministro dell'ambiente spagnolo ha avvertito i pubblici ministeri di un "allarmante aumento" dei discorsi d'odio e ha coordinato attacchi online rivolti a meteorologi, scienziati del clima e comunicatori scientifici.

In una lettera inviata questa settimana, Sara Aagesen ha detto che recenti studi esaminati dal suo ministero hanno mostrato un forte aumento del linguaggio ostile sui social media, in particolare contro i professionisti che condividono informazioni scientifiche verificate su meteo e clima.

Aemet // Shutterstock

Un'analisi ha rilevato che quasi uno su cinque messaggi offensivi sulla piattaforma X includeva attacchi personali, denigrazione o discorsi d'odio diretti a meteorologi e ricercatori. Altre ricerche indicavano una crescente intensità e frequenza di attacchi, spesso alimentate da teorie del complotto sul controllo climatico e sulla manipolazione del clima.

Aagesen ha affermato che gli abusi non erano solo una questione personale per i presi di mira, ma un problema sociale più ampio, avvertendo che le campagne diffamatorie possono distorcere la percezione pubblica della meteorologia e scoraggiare gli scienziati dal comunicare apertamente con il pubblico.

L'agenzia meteorologica statale spagnola, Aemet, è stata un bersaglio frequente. Il suo portavoce, Rubén del Campo, ha detto che vedere circolare false accuse e attacchi personali insieme alla sua immagine è angosciante e dannoso per la comprensione pubblica...