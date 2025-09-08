La Spagna batte la Turchia 6-0 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo

HQ

I campioni d'Europa hanno dato prova di autorità alle qualificazioni alla Coppa del Mondo e hanno sconfitto la Turchia per 6-0. Nell'ambito delle qualificazioni europee ai Mondiali, la Spagna sapeva che la Turchia era la rivale più dura del gruppo E, insieme a Georgia e Bulgaria. Giovedì hanno sconfitto la Bulgaria per 3-0, ma domenica sera hanno raddoppiato il punteggio con una sconfitta che dà loro una media gol fissa di 9, che darebbe loro il primo posto del girone in caso di pareggio.

Nonostante l'iniziativa mostrata da Arda Guler in Turchia, la Spagna ha trovato facilmente la porta di Ugurcan Cakir, che ha evitato una sconfitta ancora più grande. Molto rapidamente Pedri ha portato La Roja in vantaggio, seguito da una tripletta di Mikel Merino e un altro gol di Pedri.

Ricordiamo che solo la prima squadra del girone ottiene la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. Il secondo classificato dovrebbe giocare uno spareggio per raggiungere la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le qualificazioni alla fase a gironi della Coppa del Mondo per le squadre europee continueranno a ottobre e termineranno a novembre.