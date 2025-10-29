La Spagna commemora l'anniversario delle inondazioni di Valencia

HQ

La Spagna festeggia oggi un anno dalle devastanti inondazioni che hanno causato 237 vittime in tutto il paese. Un anno dopo quello che è stato descritto come uno dei disastri alluvionali più mortali d'Europa negli ultimi 50 anni.

Le inondazioni, che hanno colpito il 29 ottobre 2024, sono state innescate da piogge torrenziali che hanno causato inondazioni improvvise in tutta la Spagna orientale e sud-orientale. La periferia sud di Valencia è stata la più colpita, con 229 delle vittime trovate.

Come commemor azione, i residenti di Valencia stenderanno 229 coperte di alluminio di emergenza in una piazza pubblica per onorare le vittime, mentre due marce silenziose e illuminate da fiaccole convergeranno a Benetusser, una delle zone più colpite dalle inondazioni.

Inondazioni a Valencia // Shutterstock

Nonostante il tono cupo dell'anniversario, la rabbia pubblica rimane forte. Durante il fine settimana, decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo le dimissioni del leader regionale conservatore Carlos Mazón, accusando il suo governo di non aver emesso avvertimenti tempestivi.

In risposta, il governo spagnolo ha annunciato martedì un nuovo pacchetto di garanzie sui prestiti da 5 miliardi di euro ( 5,8 miliardi di dollari) per sostenere le famiglie e le imprese colpite. Più di 8 miliardi di euro sono già stati stanziati per le attività di recupero e pulizia.

Le inondazioni del 2024 sono state causate da un fenomeno meteorologico noto localmente come DANA, una depressione isolata ad alta quota formatasi quando masse d'aria fredda e calda si scontrano. Gli scienziati avvertono che questi eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.