La Spagna conferma che l'attuale bilancio della difesa rispetta gli impegni della NATO Sanchez difende l'attuale spesa militare come allineata con le priorità nazionali dopo il vertice dell'Aia.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . Dopo il vertice della NATO all'Aia, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito che la Spagna raggiungerà gli obiettivi di capacità dell'alleanza mantenendo il suo attuale bilancio della difesa.

La NATO sostiene l'obiettivo di difesa di Trump, ma la Spagna si rifiuta di seguirlo.

"Nel vertice di oggi, la NATO vince e la Spagna vince qualcosa di molto importante per la nostra società, che è la sicurezza e lo stato sociale", ha dichiarato Sanchez, insistendo sul fatto che la Spagna manterrà i suoi impegni nei confronti dell'alleanza. Sánchez ha anche ringraziato gli alleati per aver mostrato "rispetto per la sovranità della Spagna". "Spero che nel Consiglio europeo di domani a Bruxelles si parlerà meno di percentuali del PIL e più di produzione congiunta, acquisti congiunti e interoperabilità", ha aggiunto. L'aumento proposto risponde alle richieste di lunga data del presidente Donald Trump e ai crescenti timori per la sicurezza in Europa. Mentre tutti gli alleati hanno formalmente accettato il piano, la Spagna ha espresso la sua riluttanza, sostenendo che un minore investimento soddisfa ancora gli obblighi della NATO. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez // Depositphotos