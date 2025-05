La Spagna esclude l'attacco informatico nel blackout di aprile I sospetti iniziali respinti dal governo confermano che non ci sono prove di interferenze dolose.

HQ L'ultimo nuovo figlio Spagna . Ora sappiamo che le autorità spagnole non hanno trovato alcun segno di un attacco informatico contro l'operatore di rete nazionale Redeia durante l'interruzione di corrente che ha interrotto gran parte della Spagna e del Portogallo il 28 aprile. Il ministro dell'Energia Sara Aagesen ha concluso mercoledì la sua indagine preliminare, mettendo da parte le preoccupazioni precedenti. Nonostante i primi commenti suggerissero che tutte le opzioni erano sul tavolo, il governo ora propende per cause tecniche. Madrid, Spagna - 28 aprile 2025: uomo che fuma la pipa e legge un libro alla luce di una lampada a LED per strada dopo un'interruzione di corrente // Shutterstock