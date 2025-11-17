La Spagna prevede di unirsi ai treni ad alta velocità più veloci del mondo con un viaggio Madrid-Barcellona sotto le due ore

HQ

La Spagna procederà con la ristrutturazione della sua linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, con l'obiettivo di ridurre il viaggio a meno di due ore, ha dichiarato lunedì il Ministro dei Trasporti Óscar Puente. L'aggiornamento permetterebbe ai treni di raggiungere i 350 km/h, una velocità attualmente raggiunta solo in Cina.

Il governo avvierà uno studio di fattibilità da 2,3 milioni di euro per esplorare come raggiungere il nuovo obiettivo. Le opzioni includono il miglioramento dell'accesso alle stazioni, l'aggiunta di nuove sezioni ferroviarie per evitare congestione e l'utilizzo di un modello ferroviario riprogettato sviluppato da Adif che migliora l'aerodinamica e riduce i danni ai binari.

Una spinta a restare in testa nel mercato europeo delle alte velocità

La Spagna possiede già la più grande rete ad alta velocità dell'Unione Europea, con oltre 4.000 km di linee in servizio. Solo il corridoio Madrid-Barcellona trasporta circa 15 milioni di passeggeri ogni anno, e la domanda continua a crescere man mano che i viaggi ad alta velocità superano i livelli pre-pandemia.

Una volta iniziati i lavori, i lavori di ristrutturazione dovrebbero richiedere circa tre anni. Il ministero non ha specificato quando si concluderanno gli studi di fattibilità, ma Puente ha affermato che l'obiettivo è mantenere la Spagna in vantaggio mentre altri paesi (come la Gran Bretagna) faticano a portare avanti i propri progetti ad alta velocità.