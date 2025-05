La Spagna restituisce i dipinti dell'epoca della Guerra Civile alla famiglia dell'ex sindaco di Madrid

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Ora sappiamo che la Spagna ha restituito giovedì sera sette dipinti del XIX secolo alla famiglia di Pedro Rico, l'ex sindaco di Madrid, quasi novant'anni dopo che erano stati sequestrati durante la guerra civile spagnola.

Le opere d'arte, un tempo conservate in musei tra cui il Prado, sono state ufficialmente consegnate in una cerimonia presieduta dal Ministro della Cultura. Le autorità hanno trascorso anni a rintracciare migliaia di oggetti presi durante il conflitto che non sono mai stati restituiti sotto il regime di Franco.