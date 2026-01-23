La Spagna rifiuta il Board of Peace di Trump: "Apprezziamo l'invito, ma rifiutiamo"

HQ

La Spagna non parteciperà all'iniziativa del Board of Peace promossa dal presidente statunitense Donald Trump, ha dichiarato giovedì il primo ministro Pedro Sánchez, tracciando una linea netta tra Madrid e l'ultimo progetto diplomatico di Washington. Parlando dopo un vertice speciale dell'Unione Europea a Bruxelles, Sánchez ha sottolineato che la decisione era coerente con i principi della politica estera spagnola.

"Apprezziamo l'invito, ma rifiutiamo," ha detto Sánchez ai giornalisti, aggiungendo che la Spagna ritiene che i conflitti globali debbano essere affrontati attraverso quadri internazionali consolidati. Ha sottolineato l'impegno di Madrid verso il diritto internazionale, il sistema delle Nazioni Unite e la cooperazione multilaterale come base per il rifiuto della proposta.

Il Board of Peace è stato presentato questa settimana al World Economic Forum di Davos ed è presentato da Washington come uno strumento per aiutare a mediare e monitorare i cessate il fuoco, organizzare accordi di sicurezza e coordinare gli sforzi di ricostruzione nelle regioni post-conflitto. L'iniziativa deriva dal piano di pace di Trump per Gaza e mira a dare agli Stati Uniti un ruolo centrale nella gestione della risoluzione dei conflitti.

La cerimonia di lancio ha rivelato un sostegno limitato tra gli alleati tradizionali degli Stati Uniti. Canada, Gran Bretagna e tutti gli stati membri dell'Unione Europea tranne Ungheria e Bulgaria erano assenti, evidenziando lo scetticismo all'interno dell'Europa. Sánchez ha anche osservato che l'Autorità Palestinese non è stata inclusa nell'iniziativa, una preoccupazione chiave per la Spagna. Israele si è unito al consiglio, insieme a paesi mediorientali come Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.