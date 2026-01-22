La Spagna rilancia la spinta per un esercito europeo mentre la disputa della Groenlandia mette alla prova l'unità dell'UE

HQ

La Spagna ha rinnovato le richieste affinché l'Unione Europea crei una forza militare congiunta, sostenendo che le crescenti tensioni geopolitiche, inclusa la recente disputa sulla Groenlandia, dimostrano che il blocco deve muoversi più rapidamente nell'integrazione della difesa. Parlando con Reuters prima degli incontri a Davos, il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha affermato che l'Europa deve dimostrare di poter difendersi collettivamente, sia militarmente che economicamente.

Albares ha affermato che l'UE dovrebbe iniziare integrando pienamente la sua industria della difesa e poi assemblare una "coalizione dei disposti" tra gli stati membri. Sosteneva che una forza congiunta sarebbe stata molto più efficiente che mantenere 27 eserciti nazionali separati. Pur riconoscendo le preoccupazioni sul fatto che i cittadini europei sostengano un'integrazione militare più profonda, ha affermato che le possibilità di mobilitare una deterrenza significativa sono maggiori a livello UE che paese per paese.

José Manuel Albares // Shutterstock

Albares ha sottolineato che un esercito europeo non avrebbe sostituito la NATO, sottolineando l'impegno della Spagna nell'alleanza transatlantica. Ma ha detto che l'Europa deve dimostrare che non si lascerà mettere sotto pressione. "Dobbiamo dimostrare che l'Europa non è un luogo che può essere costretto", ha detto, aggiungendo che gli eventi recenti hanno solo rafforzato la causa per una maggiore autonomia europea nella difesa.

L'idea di un esercito europeo congiunto non è nuova. Proposta per la prima volta nel 1951 per contrastare l'Unione Sovietica, crollò tre anni dopo quando il parlamento francese la respinse. Più di sette decenni dopo, ha detto Albares, il progetto incompiuto è tornato in primo piano. "La difesa europea è stata parte delle origini dell'UE", ha detto. "Spetta alla mia generazione portare a termine questo compito."