La Spagna recupera il 99,95% dell'energia dopo un massiccio blackout nazionale Le autorità stanno ancora valutando i potenziali fattori dietro il crollo.

HQ Le ultime notizie sulla Spagna . Ora sappiamo che il paese ha ripristinato il 99,95% della sua domanda di elettricità dopo il blackout su larga scala di lunedì che ha lasciato gran parte della penisola iberica senza elettricità. Secondo l'operatore di rete nazionale, quasi 25.800 MW sono ora forniti in tutto il paese, mentre i team tecnici continuano a lavorare dal centro di controllo per normalizzare completamente il sistema e garantire la stabilità a lungo termine. Nonostante la ripresa quasi totale, le operazioni ferroviarie rimangono limitate e la causa dell'improvvisa perdita di 15 GW, circa il 60% della domanda nazionale, deve ancora essere determinata. Le autorità stanno ancora valutando i potenziali fattori alla base del massiccio blackout a livello nazionale. Linee elettriche ad alta tensione da un impianto solare termico a Sanlúcar la Mayor, Siviglia, Andalusia, Spagna // Shutterstock