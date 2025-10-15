La Spagna risponde alla minaccia dei dazi di Trump: farà più male a voi che a noi

HQ

Ieri, Trump ha minacciato la Spagna di nuovi dazi poche ore dopo una tesa stretta di mano con Sánchez. Ora, la Spagna ha risposto alle minacce di Trump sui dazi, avvertendo che tali azioni alla fine peseranno più sugli americani che sugli spagnoli. Il vice primo ministro Yolanda Diaz ha descritto le misure proposte come una "punizione intenzionale" che rischia di colpire industrie chiave, tra cui il petrolio e l'automotive, sottolineando al contempo la sovranità della Spagna in materia economica. "La bilancia commerciale della Spagna con gli Stati Uniti è in deficit, il che significa che queste politiche danneggeranno gli americani", ha avvertito. Allo stesso tempo, il governo spagnolo ha sottolineato di rimanere un partner affidabile, notando interazioni cordiali con gli Stati Uniti nonostante i disaccordi pubblici sugli impegni di spesa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!