La Spagna ritira l'ambasciatore in Israele

La Spagna ha ritirato definitivamente il suo ambasciatore in Israele, segnando una nuova escalation delle tensioni diplomatiche tra i due paesi, come annunciato.

L'ambasciatore spagnolo era già stato richiamato a settembre durante una disputa sulla decisione di Madrid di vietare ad aerei e navi che trasportano armi verso Israele di utilizzare porti o spazi aerei spagnoli. La decisione è arrivata in un contesto di critiche alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

Il Ministero degli Esteri spagnolo ha confermato che la sua ambasciata a Tel Aviv sarà ora guidata da un chargé d'affaires per il prossimo futuro. I rapporti tra i due paesi sono stati tesi da quando la Spagna ha riconosciuto uno stato palestinese nel 2024, e le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo l'opposizione della Spagna ai recenti attacchi USA-Israeliani contro l'Iran.