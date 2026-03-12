La Spagna ritira l'ambasciatore in Israele
Le relazioni diplomatiche peggiorano ulteriormente in mezzo ai disaccordi sul conflitto in Medio Oriente.
La Spagna ha ritirato definitivamente il suo ambasciatore in Israele, segnando una nuova escalation delle tensioni diplomatiche tra i due paesi, come annunciato.
L'ambasciatore spagnolo era già stato richiamato a settembre durante una disputa sulla decisione di Madrid di vietare ad aerei e navi che trasportano armi verso Israele di utilizzare porti o spazi aerei spagnoli. La decisione è arrivata in un contesto di critiche alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.
Il Ministero degli Esteri spagnolo ha confermato che la sua ambasciata a Tel Aviv sarà ora guidata da un chargé d'affaires per il prossimo futuro. I rapporti tra i due paesi sono stati tesi da quando la Spagna ha riconosciuto uno stato palestinese nel 2024, e le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo l'opposizione della Spagna ai recenti attacchi USA-Israeliani contro l'Iran.