La Spagna impiega l'esercito per contenere la peste suina

HQ

La Spagna ha mobilitato i suoi eserciti lunedì per affrontare un'epidemia di peste suina africana nei pressi di Barcellona.

Le autorità, secondo le autorità, l'epidemia potrebbe essere iniziata dopo che un cinghiale ha mangiato cibo contaminato, come un panino scartato. L'epidemia sta ora minacciando l'industria di esportazione di carne suina del paese, da miliardi di euro.

Due cinghiali trovati morti nel parco di Collserola, a 21 km (13 miglia) da Barcellona, sono risultati positivi alla malattia venerdì scorso, spingendo le autorità a istituire una zona di esclusione di 6 km intorno a Bellaterra. Altri casi sospetti sono sotto indagine, con ulteriori risultati positivi attesi.

"Lo scenario più probabile è che affettati, un panino, cibo contaminato, finiscano in un bidone, e poi un cinghiale selvatico li mangi e si infetti," Il ministro dell'agricoltura catalano, Oscar Ordeig, ha detto a Catalunya Radio. Ha osservato che il traffico intenso dell'area proveniente da tutta Europa rende plausibile la diffusione mediata dall'uomo.

La Spagna, uno dei principali esportatori mondiali di carne suina

La peste suina africana non colpisce gli esseri umani ma si diffonde rapidamente tra maiali e cinghiali, mettendo la Spagna, uno dei maggiori esportatori mondiali di carne suina, a un rischio economico significativo.

L'epidemia si trova vicino all'autostrada AP-7, una via principale che collega Spagna e Francia, e l'assenza di infezioni altrove in Catalogna o Francia supporta la teoria della contaminazione da parte dell'uomo.

Gli sforzi per contenere il virus si sono intensificati durante il fine settimana, con 300 agenti di polizia catalani e rurali dispiegati domenica, seguiti da 117 membri dell'unità di emergenza militare spagnola, UME, lunedì.

Il ministro dell'agricoltura spagnolo, Luis Planas, ha dichiarato che circa un terzo dei certificati di esportazione di carne suina è stato bloccato, anche se attualmente nessuna azienda agricola è infetta. Le attività suine entro un raggio di 20 km dal sito iniziale dell'infezione stanno affrontando restrizioni temporanee.